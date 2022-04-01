  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Türkiye başrol oldu

Bu besini sahurda yerseniz gün boyu susatmıyor! İftara kadar susuzluk hissini ortadan kaldırıyor

Karamollaoğlu ‘Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu’ diyordu Fatih Erbakan’dan Temel Bey’e cevap

'Rusya'nın elinde gelecek yok' diyerek Türkiye'ye mesaj yolladılar

İşte Meral Akşener ve avenelerinin imzaladığı bildirge! AİHM karar verdiği an Öcalan serbest

Paylaşımı şaşkına çevirdi! Bu Akşener kendisini ne sanıyor?

İHA ve SİHA üreticilerinin uğraşmak zorunda kaldığı şeylere bak! Çiğdem Toker'in yalanı ayağına dolandı

HDP'ye şirin görünmek için ülkücülerin ‘İP’ini çektiler

Kirli ittifak ifşa oldu... CHP’li Salıcı’dan cezaevindeki HDP'li Demirtaş’a gizli teklif!

Haluk Özdil, Başkan Erdoğan'ın sır gibi sakladığı müjdeyi açıkladı! 'Türkiye'nin kurtuluşu olacak'
Korona Virüs İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
Korona Virüs

İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı

İsveç'te koronavirüs yasası bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Kovid 19 artık "kritik hastalık" kategorisinden çıkarılmış oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 17:20:00 -
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı

İsveç Parlamentosu, Kovid-19'un halk sağlığı için tehlike oluşturmadığını ve kritik hastalık kategorisinden çıkarıldığını duyurdu.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde Kovid-19 yasasının kaldırıldığı ülkede, tüm ülkelere yönelik seyahat yasaklarının da kalktığı belirtildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Sara Byfors, hastalığa karşı ciddi koruma sağlayan aşı sayesinde virüsün toplumu etkilemediğini ve bu yüzden de Kovid-19 yasasını yürürlükten kaldırdıklarını bildirdi.

İsveç hükûmeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırmıştı.

Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 363'e, vaka sayısı 2 milyon 487 bin 852'e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay