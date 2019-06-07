İsveç’te korkutan patlama

İsveç’in güneyinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmesi sonucu bölgede bulunan binalarda hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

İsveç’in güneyinde bulunan Linkoping kasabasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği bölgede bulunan binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi. Beş katlı bir binanın camlarının kırıldığı ve bazı katlarda bulunan balkonların yıkıldığı bildirildi. Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.