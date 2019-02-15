0553 313 94 23

İsveç'te "İsrail mallarını alma boykot et" eylemi

15 Şubat 2019 Cuma 20:07
İsveç'te "İsrail mallarını alma boykot et" eylemi
STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup aktivist, İsrail mallarının alınmaması ve İsrail'e tatile gidilmemesi çağrısında bulunan broşür dağıttı.
Aktivist ve akademisyenlerin kurduğu Filistinliler Derneği tarafından şehir merkezinde düzenlenen etkinlikte, İsrail mallarının boykot edilmesi istendi.
Aktivistler hazırladıkları, "İsrail mallarını boykot et ve alma'', ''İsrail'e tatile gitme'' yazılı broşürleri yoldan geçenlere dağıttı.
Filistin Derneği üyesi Willi Reichhold, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere yaptığı baskı, işkence ve cinayetleri halka birebir anlattıklarını söyledi.
İsrail mallarına verilen paraların Filistinlilere karşı kullanıldığını belirten Reichhold, "İsrail Filistinlileri öldürüyor, işkenceden geçiriyor ve topraklarını işgal ediyor. Buna 'dur' demek için İsrail mallarını boykot etmeye ve İsrail'e tatili gidilmemesi için halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.
Reichhold, gösteride yardım da topladıklarını aktararak, "Filistinli sığınmacılar için de halktan para topluyoruz. Topladığımız bu paralar Filistinli sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacak." değerlendirmesine yer verdi.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 20:07
  1. boykot
  2. İsrail
  3. İsveç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti
    1. Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu..
    2. Tacik muhalif lider Gadoyev ülkesine..
    3. BM'den ürperten Güney Sudan raporu
    4. Tacikistan'ın kamu borcu GSYH'nin..
    5. Afjet Afyonspor’da Giresunspor maçı..
    6. "Irak, Türkiye'nin terörle..
    7. Bakan Kurum'dan "Bundan sonra 4-5 katı..
    8. ABD'den Venezuela yönetimine yeni..
    9. "Futbolun bütün meseleleri tüm..
    10. Cammu Keşmir'deki saldırı
    11. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    12. Trump’tan Meksika duvarı için ‘Ulusal..
    13. "Amacımız tüm tesislerimizin 7/24 açık..
    14. Cenaze dönüşü kaza: 6 yaralı
    15. İzmir'de ölü yunus sahile vurdu
    16. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu..
    17. Uşak’taki davada FETÖ’nün sözde..
    18. Bakan Varank Diyarbakır’da iş..
    19. Dünyadaki çatışmalar yılda 100 bin..
    20. CHP'de bir istifa daha!
    21. Diasporadaki Filistinli alimler..
    22. AP Katalan liderin konferansını iptal..
    23. İsveç'te "İsrail mallarını alma boykot..
    24. Iraklı yetkililer Esed rejimiyle sınır..
    25. GÜNCELLEME - Şehit polis memuru için..
    26. Almanya'da "Dualı Gömlekler Sergisi"
    27. FETÖ’den gözaltına alınan 18 polis..
    28. El Bab polisine araç desteği
    29. Türk askerinden Bosnalı gazilere..
    30. İtalya'da aşırı sağ partiden "AB'den..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak