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İsveç'te ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri

Başkent Stockholm'deki İsveç Parlamentosunun önünde ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri düzenlendi

24 Şubat 2019 Pazar 19:21
İsveç'te ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de, Stockholm Anti Faşist Derneğince ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri düzenlendi.

Çok sayıda İsveçli aktivistin desteklediği gösteri kapsamında, İsveç Parlamentosu önündetoplanan grup, ''Caddelerimizde ırkçı istemiyoruz'' sloganı attı.

Göstericiler ellerinde ''Hep beraber ırkçılığa hayır'', ''Irkçılığa karşı dur'', ''Gençler ırkçıların karşısında'' yazılı pankartlar taşıdı.

Ship to Gaza Derneği üyesi ve aktivist Dror Feiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İskandinavya Federasyonu'' adı altında neo-Nazi grupların sokaklarda gösteri yapmasına karşı olduklarını belirtti.

Feiller, ''Şiddete, savaşa, ırkçılığa, İslamofobiye ve antisemitizme 'hayır' mesajları veriyoruz. Irkçı grupların yalan propagandaları ülkedeki göçmen ve farklı etnik grupları hedef alıyor.'' dedi.

Öte yandan aynı bölgede karşı gösteri yapan aşırı sağcı İskandinavya Federasyonuna bağlı bir grup da İsveç medyasını hedef alan sloganlar attı. İki grup arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, polisin önlemleri sonucu olay çıkmadı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:21
  1. ırkçılık karşıtı gösteri
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