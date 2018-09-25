İsveç'te hükümet güvenoyu alamadı

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi'nin azınlık hükümeti, parlamentodaki oylamada 142 evet, 204 hayır oyu aldı. Böylelikle, sağ partilerin koalisyon hükümeti kurması halinde, göçmen karşıtı aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi (SD) "kilit siyasi güç" haline geldi.

AŞIRI SAĞ KİLİT PARTİ

İsveç Demokratlar Partisi, 9 Eylül'de düzenlenen seçimde oy oranını yüzde 12'den yüzde 17,6'ya kadar yükseltme başarısı göstermişti. Bu durumda merkez sağ koalisyon ya merkez sol ile işbirliğine gidecek ya da, aşırı sağ partinin desteğini isteyecek.

İsveç'teki siyasi gözlemciler, yeni hükümeti kurma çalışmalarının oldukça zor bir ortamda gerçekleşeceğini belirtirken, merkez sağ ve merkez sol partilerin aşırı sağ ile işbirliği yapmaktan kaçınmaları yüzünden "siyasetin kitleneceği" görüşünde birleşiyor.

Yeni hükümeti kurmak için görüşmelerin perşembe günü başlaması bekleniyor. Löfven liderliğindeki hükümet, yenisi kurulana kadar görevine devam edecek.

9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimlerde sağ ve sol blokların toplam oy oranları birbirine yakın olduğu için yeni koalisyon hükümetinin kurulmasının haftalar hatta aylar sürmesi bekleniyor.

Seçimde, Sosyal Demokrat Partisi yüzde 28,4 bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi yüzde 4,2 Sol Parti ise yüzde 8 oy elde etmişti. Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise oyların yüzde 19,8'ini almış, bloktaki Liberal Parti yüzde 5,5, Merkez Partisi yüzde 8,6 ve Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 6,4 oy toplamıştı. Aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranının yüzde 17,6'ya kadar yükselmesi dikkati çekmişti.

Seçim sonuçlarına göre sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanmış, aşırı sağın ise 62 sandalyesi olmuştu.

GÖÇMEN KRİZİ VE AB KARŞITLIĞI

Göçmen krizinin başlamasından bu yana Avrupa genelinde yapılan seçimlerde sağ partiler oylarını artırırken, bunun başlıca nedenlerinin "göçmen karşıtlığı, İslamofobi ve AB projesine güvenin azalması" olduğu belirtiliyor.

Ekonomik göstergelerin pozitif seyrettiği İsveç'te popülist sağcı partinin oylarını artırmasının sebebinin göç konusu olduğu görülüyor. SD göç konusunu seçim kampanyasının merkezine oturtmuştu.

İsveç'in yanı sıra Almanya, İtalya, Avusturya, Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda'da da yapılan son seçimlerde sağ partilerin oylarında artış gözlendi.

Sağcı partilerin oylarını artırmasındaki nedenlerin başında "göçmen karşıtlığı, İslamofobi ve AB projesine güvenin azalması" olduğu belirtiliyor.