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İsveç'te gösteriler büyüyor! Polis alarma geçti

İsveç'te yakalaşan seçimler nedeniyle 4 ayrı protesto gösterisi düzenlendi. Nazi destekçileri, devrimci komünistler, hayvansever aktivistler tarafından düzenlenen eylemler nedeniyle İsveç polis alarma geçti.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:54
İsveç'te gösteriler büyüyor! Polis alarma geçti

İsveç’in Başkenti Stockholm’de farklı gruplarca 4 ayrı protesto gösterinin düzenlenmesi sebebiyle İsveç polisi harekete geçti. 

İsveç'in Başkenti Stockholm'de bugün 4 ayrı grup tarafından protesto gösterileri düzenlendi. Nazi destekçileri, devrimci komünistler, hayvansever aktivistler ve 9 Eylül'de yapılacak seçimler için Sosyal Demokratlar şehrin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenledi. Bütün gösterilerin aynı günde yapılması şehirde kargaşaya yol açtı trafik durma noktasına geldi. Özelikle polisin Nazi destekçilerinin yürüyüş yapmasına izin vermemesi ve ırkçılık karşıtı birçok kişinin de bölgeye gelmesi üzerine artan gerginlik sebebiyle zor anlar yaşandı. Protestolar sırasında olay çıkartmak isteyen 7 şahıs gözaltına alındı. 

Stockholm Polis Müdürü Lars Byström yaptığı açıklamada, "Aldığımız güvenlik tedbiriyle bir olay çıkmasına izin vermedik" dedi. 

İsveç basının haberlerine göre bugün şehirde bin 200 polis memuru görev yaparken, polislerin bütün izinleri kaldırıldı. En son eski ABD Başkanı Barak Obama’nın ziyareti sırasında benzer güvenlik tedbirleri alınmıştı. 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:54
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