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İsveç'te görülmemiş olay! 6 yaşındaki çocuk sınır dışı edilecek

İsevç'te geçtiğimiz yıl annesi öldürülen 6 yaşındaki Ukraynalı sığınmacı çocuk hakkında sınır dışı edilme kararı alındı.

16 Ekim 2018 Salı 18:20
İsveç'te görülmemiş olay! 6 yaşındaki çocuk sınır dışı edilecek

İsveç Göçmenler Ofisi, geçen yıl annesi öldürülen 6 yaşındaki Ukraynalı sığınmacı çocuğu sınır dışı etme kararı aldı.

Göçmenler Ofisinin İsveç'te birinci dereceden yakını kalmadığı için küçük çocuğu sınır dışı edip, Ukrayna'da bir yetimhaneye yerleştirilmesi yönünde karara vardığı kaydedildi.

Karara karşı çıkan Denis'in annesinin akrabalarından Midia Soufi, Ukrayna'da çocuğun babası tarafından açılan davada mahkemenin çocuğun velayetini anneye verdiğini belirterek, babasının çocuğa bakmak istemediğini ifade etti.

Büyükbabanın evlat edinme talebine onay yok

İsveç'e 6 yıl önce yerleşen annenin babasının da ülkede ve hayatta olduğunu dile getiren Soufi, büyükbabanın çocuğu evlat edinme talebinin Göçmenler Ofisince kabul edilmediğini söyledi.

"Ukrayna'da kimsesi yok"

Soufi, "Denis'in Ukrayna'da kimsesi yok. Annesini kaybetti. Tek sığınağı annesinin İsveç'te yaşayan babası. Ukraynaya gönderdiğiniz zaman dedesini de kaybedecek. Vicdanlar buna dayanmaz.'' dedi.

Kamuoyunda tepkilere yol açan kararın iptal edilmesi için imza kampanyası başlat

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:20
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