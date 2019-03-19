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İsveç'te Esed rejimi topa tutuldu

Stockholm'de, Beşşar Esed rejimi protesto edildi. Göstericiler, dünyanın, Suriye'deki insanlık dramına sessiz kalmasına tepki gösterdi.

19 Mart 2019 Salı 16:14
İsveç'te Esed rejimi topa tutuldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Suriye'deki iç savaşın 8. yılında Beşşar Esed rejimi protesto edildi.

Şam Komitesince Segel Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, Esed rejimi karşıtı sloganlar attı ve Suriye'deki katliamların durdurulması çağrısında bulundu.

Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) simgeleyen bayraklar taşıyan göstericiler, "Esed savaş suçlusu" yazan dövizler açtı.

Göstericiler, dünyanın, Suriye'deki insanlık dramına sessiz kalmasına tepkisiz kalmadı.

İsveç'te yaşayan Süryani aktivist ve Şam Komitesi üyesi Yakup Koçhisarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yılını dolduran iç savaşta, dünyanın uyumaya devam ettiğini söyledi.

Koçhisarlı, Suriye'de halkın sistematik soykırıma uğradığını vurgulayarak "Esed rejimi Hitler'den daha beter soykırım yapıyor. Dünyanın buna seyirci kalmaması lazım. Birleşmiş Milletlerin (BM) çok baskı yapması lazım." dedi.

Esed'e yardım eden Putin ve İran rejimi de suçludur

Esed rejiminin, kadın, çocuk ve yaşlı demeden katliama devam ettiğini belirten Koçhisarlı, ''Esed rejimi, Suriye'de taş üstüne taş bırakmadı. Hep yaktı, yıktı. Bunları yaparken Esed'e yardım eden Putin ve İran rejimi de suçludur. Biz Suriyelilerin sığınmacı olmasını itemiyoruz. Ülke, babadan oğluna geçmek suretiyle 50 yıla yakın Esed rejimi ile yönetiliyor. Artık halk Esed rejimini istemiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki halk ayaklanması, Beşşar Esed rejiminin 15 Mart 2011'de Dera ilinde başlayan rejim karşıtı barışçıl gösterileri şiddetle bastırmasıyla iç savaşa dönüşmüştü.

8 yılını dolduran iç savaşta, yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, 5,5 milyondan fazla sivil hayatta kalabilmek için başka ülkelere sığındı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:14
  1. İsveç
  2. Stockholm
  3. Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO)
  4. Şam Komitesince Segel Torg Meydanı
  5. BM Genel Sekreteri
  6. Süryani aktivist ve Şam Komitesi üyesi Yakup Koçhisarlı

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