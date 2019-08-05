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İsveç'te dilenmek artık paralı

İsveç'in Eskilstun şehrinde sokakta dilenmek isteyen kişilerin para karşılığı yasal izin alması zorunlu kılındı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:44
İsveç'te dilenmek artık paralı

ANKARA (AA) - İsveç'in güneyindeki Eskilstun şehrinde artık sokakta dilenecek kişilerin 21 avro (yaklaşık 130 lira) ödeyerek lisans alması gerekiyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, Eskilstun'da sokakta dilenmek isteyenlerin 3 aylık izin almasını zorunlu kılan uygulama doğrultusunda gerekli evrakları bulunmayan kişilere 342 avro (2 bin 108 lira) para cezası kesilecek.

Dilenmek isteyen kişilerin gerekli evrakları internet üzerinden ya da polis merkezlerine giderek doldurulabileceği ifade edildi. Yeni uygulama, şehirde ay başında yürürlüğe girdi.

Belediye meclis üyesi Jimmy Jansson, yerel medyaya yaptığı açıklamada, uygulamanın dilenciliği zorlaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Uygulamayı eleştiren sivil toplum kuruluşları, bunun dilenmek için Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelen muhtaç durumdaki insanları daha da savunmasız hale getireceğini savundu.

Stadsmission yardım kuruluşu çalışanı Tomas Lindroos, yeni sistemin sömürüyü artıracağını ve bölgede faaliyet gösteren çetelerin, dilencileri istismar edebileceği endişesini dile getirdi.

İsveç Yüksek Mahkemesinin aralık ayında Vellinge kasabasında uygulamaya başlanan yasak kararını onaylamasının ardından bazı İsveç kasabalarında izinsiz dilencilik yapmak yasaklanmıştı.

İsveç devlet kanalı SVT'nin haberine göre, Eskilstun'da uygulama çerçevesinde şimdiye kadar 8 lisans verildi.




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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:44
  1. Dilenci
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