İsveç'te dehşet saçmıştı... Türkiye'de yakalandı

Polis sözcüsü Thomas Fuxborg'ın yaptığı açıklamada, kundaklama olayının şüphelilerinden birinin Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken gözaltına alındığı belirtildi. 20'li yaşlarında olan şüphelinin İsveç'e iade edilmesi bekleniyor.

Yaşları 16 ve 21 olan ve Göteborg'un kenar mahallelerinden olan Frolunda'da yaşayan diğer iki şüpheli de salı günü gözaltına alındı.

Dün meydana gelen ve İsveç kamuoyunda tepkiyle karşılanan olayda, Göteborg kentinin Frölunda ve Hjallbo bölgelerinde 80, başkent Stockholm'ün Skarhalmen bölgesinde 7, Uppsala kentinde 6, Malmö ve Helsingborg'da ise 2'şer araç kundaklanmıştı.

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