İsveç'te Camilere çirkin saldırı! Cami kapısına gamalı haç çizdiler

İsveç'te 2017'den bu yana 25 kez ırkçı saldırıya maruz kalan Stockholm Camisi imamı Mahmud Halfi, "İsveç'te camiler ırkçı saldırılara maruz kalıyor ama sahip çıkılmıyor.'' dedi.

Halfi, "Aftonbladet" gazetesine yaptığı açıklamada, Müslümanların İsveç'te ikinci sınıf vatandaş gibi yaşadığını dile getirdi.



CAMİ KAPISINA GAMALI HAÇ ÇİZİLDİ!



Yıl başından bu yana caminin kapısına üç kez gamalı haçlı saldırı olduğunu hatırlatan Halfi, ''20 Ocak'ta camimizin kapısına demirden büyük bir haç asıldı. 23 Mart ve 2 Nisan'da caminin kapısına gamalı haç çizildi. Polis, soruşturma başlattı ama saldırganların izine bile rastlanmadı. İsveç'te camiler ırkçı saldırılara maruz kalıyor ama sahip çıkılmıyor.'' dedi.

Bu saldırılardan sonra hiçbir siyasetçinin ve sivil toplum kuruluşunun tepki göstermediğini vurgulayan Halfi, ''Irkçı saldırılar karşısında maalesef hiçbir politikacıdan destek göremedik. Hiçbir örgüt ve sivil toplum kuruluşu bizim için gösteri yapmadı, destek olmadı.'' değerlendirmesinde bulundu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm Camisi 2017'de 22, 2018'in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu.