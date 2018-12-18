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İsveç'te bomba alarmı

Göteborg kent merkezinde, içinde patlayıcı bulunan şüpheli paket kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi

18 Aralık 2018 Salı 13:16
İsveç'te bomba alarmı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Göteborg kentinde, sokakta bulunan şüpheli paketin içinden patlayıcı çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, şehir merkezindeki Johanneberg Mahallesi'nde bulunan şüpheli paket nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Bomba imha uzmanları, paketi kontrollü şekilde patlattı.

Göteborg Emniyet Müdürlüğünden Thomas Fuxborg, pakette patlayıcı madde bulunduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:16
  1. Bomba Alarmı
  2. Göteborg
  3. İsveç

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