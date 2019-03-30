İsveç'te 91 yaşındaki bir kişiye Müslümanlara hakaretten para cezası

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Kristianstad kentinde yakınlarında yaşayan 91 yaşındaki bir kişi sosyal medya hesabı üzerinden Müslümanlara hakaret etmek suçundan 6 bin 500 kron (Yaklaşık 630 avro) para cezasına çarptırıldı.



Kristianstad Bölge Mahkemesince yapılan açıklamada, 91 yaşındaki söz konusu kişinin "nefret suçu" işlediğini ve Müslümanlar için "iğrenç yaratık" ifadesini kullandığı kaydedildi.



Zanlının 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve yaşı nedeniyle bunun 6 bin 500 kron (Yaklaşık 630 avro) para cezasına çevrildiği bildirildi.



İsveç medyası ise bu kişinin internette "nefret suçundan" ceza alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçtiğini duyurdu.