İsveç’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

İsveç’in başkenti Stockholm’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

Stockholm’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Kurulan onlarca stantlarda Türk kültürü tanıtılırken, kurulan sahnede halk oyunları oynandı, küçük çocukların gösterileri sergilendi. Kutlamaların açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, “Katılımının yüksek olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Bu sene katılımın geçen senelere göre daha yüksek olması çok güzel bir şey, ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Öte yan bu çok güzel organizasyonu yapan Türk Gençlik Federasyonu’na (TUF) çok teşekkür ediyorum. Bu bayramın sonuna kalıp bu bayramın tadını çıkarın” ifadelerini kullandı.

Etkinlikleri düzenleyen İsveç Türk Gençlik Federasyonunun Başkanı Damla Göktan, “Bu sene Stockholm’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı’nın 16’ncı yılı kutluyoruz. Bu bayramı festival haline getirdik. Parkımızda bir sürü çadırlarımız var, orada yemekler satılıyor. İlgiden dolayı çok memnunuz. Bu sene İstanbul’dan Kandilli Kız Lisesi folklor ekibi davet ettik. İsveç te yaşayan vatandaşlarımıza gösteri yapacaklar” diye konuştu.