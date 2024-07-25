Türkiye'nin ünlü şirketi satıldı! İsveçli şirket, satın aldı: Türkiye'ye giriş yaptı... Yatırım devi kararı ilan etti

İsveçli yatırım şirketi Investment AB Latour, 7 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'ye giriş yaptı. İsveçli şirket, Türkiye’nin önde gelen asansör teknolojisi üreticini satın aldı.

İsveçli 7 milyar dolarlık servete sahip olan şirket, ülkemizdeki ünlü asansör üreticisi firmayı bünyesine kattı.

Dünya’dan Kerim Ülker'in haberine göre, İsveçli yatırım şirketi Investment AB Latour, Türkiye’nin önde gelen asansör teknolojisi üreticini satın aldı. İsveçli yatırım şirketi Investment AB Latour, bu sayede Türkiye’ye giriş yaptı.

TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞ YAPTI

Türkiye’nin asansör ve ekipman üretiminde önemli şirketleri el değiştiriyor. Dünya devi İsviçreli Schindler’in Türkiye’deki rakibi Omsan’ı satın almasının ardından bu kez İsveçli yatırım şirketi Investment AB Latour, Türkiye’nin önde gelen asansör teknolojisi üreticilerinden Arkel’i bünyesine kattı. Bu hamleyle Investment AB Latour, Türkiye pazarına giriş yapmış oldu.

1988 yılında Melih Küçükçalık ve Çağlar Ayaz tarafından kurulan Arkel Elektrik, asansör teknolojisi alanında kumanda kartları, kumanda panoları, acil kurtarma sistemleri, revizyon ve alarm setleri ile kontrol üniteleri üretimi yapıyor. 2017 yılının temmuz ayında 11 bin tesisinde üretime başlayan ve 2003 yılında ilk ihracatını gerçekleştiren Arkel, 2005 yılında Türkiye’nin ilk yerli asansör motor sürücüsünü tasarlayarak üretime geçti. 2016 yılında ise şirketin hisse yapısında değişiklik yapıldı ve Türkiye’de birçok alanda yatırımı bulunan özel sermaye fonu Mediterra Capital, Arkel’e ortak oldu.

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ARKEL’İN BÜYÜME HİKAYESİ VE SATIN ALMA DETAYLARI

Arkel, 400'ün üzerinde çalışanı ve yıllık 62 milyon Euro cirosu ile dikkat çekiyor. 2018 yılında Hindistan pazarına Vadodara kentinde kurduğu ofisle giriş yapan şirket, şimdi de İsveçli Investment AB Latour’a devrediliyor. İsveç Borsası’na yapılan açıklamada, Investment AB Latour'un Türk şirketinin yüzde 100 hissesine sahip olacağı belirtildi. Investment AB Latour, yıllık 8 milyar doları aşan cirosuyla büyük bir yatırım şirketi olarak öne çıkıyor.

7,2 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ VAR

1984 yılında İsveçli iş adamı ve milyarder Gustaf Douglas tarafından kurulan Investment AB Latour, Avrupa’nın en büyük güvenlik şirketlerinden biri olan Securitas AB’nin yanı sıra, dünyanın en büyük kilit üreticisi olarak bilinen Assa Abloy’un da sahibi. Şirketin kurucusu Gustaf Douglas, 7.2 milyar dolarlık servetiyle İsveç’in en zengin isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Geçen yıl hayatını kaybeden Douglas, Avrupa’nın önemli aristokrat ailelerinden birinin üyesiydi. Baba tarafından Morton Kontu, anne tarafından ise Eulenburg Prensliği’nden gelen Douglas’ın kız kardeşleri de Marlborough Düşesi ve Bavyera Düşesi olarak biliniyor. Investment AB Latour’u, Gustaf Douglas’ın ölümünün ardından çocukları yönetiyor.