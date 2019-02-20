İsveç'li aktivistler İsrail'de yapılacak Eurovision'a boykot çağrısı yaptı Stockholm'de devlet televizyonunun önünde toplanan İsveçli aktivistler, İsrail'de yapılacak Eurovision şarkı yarışmasının boykot edilmesi çağrısında bulundu

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de devlet televizyonu SVT'nin önünde toplanan bir grup aktivist, İsrail'de yapılacak Eurovision şarkı yarışmasının boykot edilmesini istedi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Mayıs'ta yapılacak Eurovision müzik yarışması için hazırlıklar sürerken, İsrail'e karşı Filistin'in mücadelesine destek veren İsveçli aktivist ve akademisyenlerin kurduğu Stockholm Filistinliler Derneği yarışmayı boykot çağrısı yaptı.

Devlet televizyonunun önünde toplanan grup, yarışmanın boykot edilmesini ve İsveç'ten yarışmaya katılım olmamasını istedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Stockholm Filistinliler Derneği üyesi Michael Ljung, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kınadığını hatırlatarak, ''BM'nin işgal için kınadığı İsrail'in ışıltılı reklamının yapılmasına karşıyız. Festivalin yapılacağı yerin birkaç kilometre ilerisinde toprakları ellerinden alınan İsrail askerlerinin baskısı altında yaşayan Filistinliler var. İsveç, bu içler acısı duruma katkı koymamalı." dedi.

Aktivistler, İsrail'deki Eurovision şarkı yarışmasının boykot edilmesi için imza toplarken, yoldan geçenlere de konuyla ilgili broşür dağıttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.