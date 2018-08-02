İsveçli aktivistler İsrail terörünü anlattı!

Al Awda gemisine geçen hafta müdahale eden İsrail'in alıkoyduğu İsveçli Divana Levrini, ''Biz orada ölebilirdik, gemideki insanlardan biri ölebilirdi. Hücrede işkenceye maruz kaldık" dedi.

4 gün önce Gazze ablukasını delmeye çalışırken İsrail tarafından gözaltına alınan İsveçli Charlie Andreasson ve Levrini ülkelerine döndü. Almanya üzerinden İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na inen aktivistleri, İsveçli Yahudi Dror Feiller güllerle karşıladı.

'ORADA ÖLEBİLİRDİK'

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı gemiye müdahalesi sonrası gözaltına alınan Levrini, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Gazze ablukasını delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten dört gemi ile yola çıktıklarını belirten Levrini, ''Gemimiz uluslararası sulardayken İsrail askerlerinin bulunduğu birçok bot gemimize müdahale etti. Biz uluslararası sularda olduğumuzu defalarca bildirmemize rağmen, gemimize binerek müdahaleye devam ettiler" diye konuştu.

Levrini, gemidekilerin ölebileceğini vurgulayarak, ''Charlie Andreasson'un kafasına, sırtına, boynuna, kollarına, ayaklarına vurdular. Başka bir aktivistin boynu kanadı. Bazı aktivistleri üst kattan alt kata attılar. O kişiler boyunları kırılmadığı için şanslıydı. Biz orada ölebilirdik. Gemide insanlardan biri ölebilirdi. Hücrede işkenceye maruz kaldık" ifadelerini kullandı.

Hücrede 4 gün boyunca işkenceye maruz kaldıklarının altını çizen Levrini, ''Hücrede uyumamıza izin vermediler. Saatte bir bekçiler iki kez hücremize gelip ayağa kalkmaya zorladı. Sonra kapımıza vurup psikolojik işkence uyguladı. Şu anda psikolojim çok kötü. İlaçlarımı almama izin verilmedi. Gemiyi ele geçirmeye çalıştıklarında da kafama vurmuşlardı. Kaptanımızı da ölümle tehdit ettiler" dedi.

'EŞYALARIMIZ ÇALINDI'

Gemide bulunan ve İsrail askerlerince 4 gün alıkonan diğer İsveçli Andreasson ise İsrail askerlerinin eşyalarını çaldığını söyledi.

Andreasson, ölümle tehdit edildiklerini belirterek, ''İsrail askerleri kredi kartı, telefon ve birçok eşyamızı çaldı. Gemimize müdahale ettikten sonra bagajlarımızı toplamamızı söylediler. Birçok eşyamızın olmadığını ve çalındığını İsrail askerlerine ilettik. Onlar da bizi ellerimiz ve ayaklarımızdan kelepçeleyerek gözaltına aldı ve hücreye attı" şeklinde konuştu.

'OLAYI MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ'

Andreasson, yaptıkları eylemden dolayı huzurlu olduğunu aktararak, ''Götürdüğümüz insani yardımlar Filistinlilere ulaşmasa da onların sesini duyurduk. Olayı mahkemeye taşıyacağız. Hukuki işlemlerin ardından Filistinlilere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İki İsveçliyi Stockholm Arlanda Havalimanı'nda bekleyen Yahudi asıllı İsveçli Feiller, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı delme girişimine devam edeceklerinin altını çizdi.

Feiller, "11 yıldır Gazze'de yaşayanlar açık hava hapishanesinde hayatlarını sürdürüyor. Ship To Gazza Derneği aktivistleri olarak bu ablukaya son vermek için girişimlerimiz devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.