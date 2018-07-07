İsveçli aktivist: Filistin'e girişimi engellemelerinin nedeni...

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Meslek Sendikaları Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında Ladraa, İsrail'in Filistin topraklarına girişini, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini sürekli dile getirmesi nedeniyle engellediğini belirtti.

Ladraa, İsrail'in Filistin'e girişini engellemesinin nedenlerinden birinin, Aralık 2017'den bu yana İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin doğduğu Nebi Salih köyüne gösteri düzenlemek için gideceği iddiası olduğunu ifade etti.

Bunun Filistin topraklarına girişi için yeterli bir sebep ve iddia ettikleri gibi bir amacının olmadığını vurgulayan Ladraa, ikinci olarak ise yalan söylemekle itham ettiklerini ancak onların hakkındaki izlenimlerini kontrol edemeyeceğini kaydetti.

"Girişimi engellemelerinin gerçek nedeni, işgal altıdaki Filistin topraklarında işlenen insan hakları ihlalleri hakkında aleni bir şekilde konuşmamdır. 11 aydır bunlar hakkında konuşuyorum." diyen Ladraa, şöyle devam etti:

"Canavarlar karanlıkta yaşar, şeffaflıktan nefret eder onunla savaşırlar. Bu nedenle işgalci İsrail, insan hakları aktivistlerinin Filistin'e girmesini engelliyor."

İsrail'in bu tutumunun siyasi eyleminin "iyi sonuç verdiğinin" kanıtı olduğuna işaret eden Ladraa, "Başkalarını ezen bu devletin (İsrail) harekete geçmesi gerekiyordu, çünkü eylemimin bir etkisi var. Yolculuğum Filistin'e girişimin engellenmesiyle değil ancak Filistin özgür olunca son bulur." diye konuştu.

İsrail'in zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl İsveç'in Göteborg kentinden yola çıkan Benjamin Ladraa'nın Filistin'e girişine İsrail tarafından izin verilmemişti.

Ürdün sınırından dün İsrail'e ulaşan ancak Filistin'e girişine İsrail polisince izin verilmeyen Ladraa, 6 saat İsrail polisince gözaltında tutulmuştu.

Benjamin Ladraa, İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl 15 Ağustos'ta İsveç'ten Filistin'e yürümeye başlamıştı.