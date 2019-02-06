0553 313 94 23

İsveç'e sahte Türk pasaportuyla iltica edenler hakkında soruşturma

Türk pasaportuyla ülkeye iltica eden 400 kişiden 40'a yakınının pasaportu sahte çıktı

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:10
İsveç'e sahte Türk pasaportuyla iltica edenler hakkında soruşturma
STOCKHOLM (AA) - İsveç'e son üç yılda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı kişilerin iltica başvuruları artarken sonbaharda Türk pasaportu ile iltica eden 400 kişiden 40'a yakınının pasaportunun sahte olduğu bildirildi. İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Göç Ofisi İltica Bölümü Başkanı Magnus Bengtsson, sonbahardan bu yana incelenen 400 Türk pasaportundan yaklaşık yüzde 10'unun sahte çıktığını duyurdu. Bengtsson, "Bu kalitede sahte pasaportu ancak arkasında iyi bir ekibi ve teknolojik aletleri olan bir grup yapabilir.'' ifadelerini kullandı. Göçmenler Ofisi'nin sahte Türk pasaportlarını hazırlayanların yakalanması için suç duyurusunda bulunduğunu belirten Bengtsson, polisin soruşturma başlattığını kaydetti. Öte yandan, Türkiye'den sahte evraklarla İsveç'e iltica edecekler için dikkatli olunması yönünde Avrupa ülkelerinden ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan İsveç Göçmenler Ofisine uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı.- Türkiye'den iltica edenlerin oranı son üç yılda arttıTT haber ajansına konuşan Göçmen Dairesi Hukuk Şefi Daniel Grynfarb, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'den İsveç'e iltica oranında ciddi artış yaşandığını söyledi. Önceki senelerde Türkiye'den İsveç'e iltica edenlerin ortalamasının 200 kişi olduğunu belirten Grynfarb, ''Türkiye'deki darbeden hemen sonra 2016'da 738 kişi iltica etti. 2017'de iltica edenlerin sayısı rekor kırarak 872 kişiye ulaştı. Geçen sene ise bu rakam yarıya inerek 493'e geriledi." dedi. Grynfarb, iltica edenlerden ne kadarının FETÖ mensubu olduğunu bilmediğini belirterek, "Gülen sempatizanı olunsa da Türkiye'ye dönmesinde sakınca görmüyoruz fakat hapse girme riski büyükse o zaman ilticasını kabul ediyoruz." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:10
  1. FETÖ
  2. İsveç
  3. Türk Pasaportu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası
    1. "Öncelik hayatın, öncelik yayanın"..
    2. Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanı..
    3. Trump'ın avukatının Kongre'deki bir..
    4. Çin'de HIV virüsü bulaşan bağışıklık..
    5. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    6. GÜNCELLEME - "DEAŞ'ın temizlenmesi ve..
    7. Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş..
    8. Başkan Erdoğan: Çin'i çok başarılı..
    9. Thatcher'ın heykeli doğduğu kasabaya..
    10. AK Parti'den Macron'un kararına kınama
    11. AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Siz..
    12. Kartal'da bina çökmesi
    13. e-tebligat uygulaması nedir? Kimler..
    14. Binali Yıldırım'ın, Çipras'ı kabulü
    15. Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması"..
    16. Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları
    17. Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu..
    18. D Vitamini eksikliği nedir? D..
    19. Suriye'de S-300'ler harekete geçirildi
    20. Fatih Terim'in kızından TFF'ye çok..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi