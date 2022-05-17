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Avrupa İsveç ve Finlandiya'da şoke eden anket! Tam Türkiye karşıtı çıktılar
Avrupa

İsveç ve Finlandiya'da şoke eden anket! Tam Türkiye karşıtı çıktılar

İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak için resmen harekete geçti. İki ülkenin NATO üyeliğini Türkiye veto ederken, çok konuşulacak bir anket ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 00:48:00 -
İsveç ve Finlandiya'da şoke eden anket! Tam Türkiye karşıtı çıktılar

Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi sonrası korkuya kapılan İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak için harekete geçti. Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye destek veren İsveç ve Finlandiya Türkiye’nin vetosuna takıldı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmadıklarını açıklamıştı. Türkiye'nin bu hamlesi sonrası paniğe kapılan iki ülke, NATO üyeliği için Ankara'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Tam Türkiye karşıtı çıktılar

Bu gelişmeler dünya gündeminin ilk sırasına yerleşirken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çarpıcı anket ortaya çıktı.

"Türkiye'ye bir saldırı olursa savunalım mı?"

'Türkiye'ye bir saldırı olursa, savunalım mı?' sorusunun yer aldığı ankette, İsveçliler yüzde 11 evet derken, yüzde 55'i de hayırdan yana oy kullandı.

Finlandiyalılar ise yüzde 5 evet, yüzde 69 hayır cevabını verdi.

Başkan Erdoğan noktayı koydu: Boşuna yorulmasınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ilişkin, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Bu süreç içerisinde biz terör örgütlerine karşıyız deseler bile, teröristleri teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ı NATO'yu aldı. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine 'evet' demeyiz. Çünkü NATO, o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Pazartesi günü bizi iknaya mı gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

 

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