İsveç Türkiye maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Türkiye İsveç maçında son durum

Türkiye A Milli takımımız UEFA Uluslar Lig’indeki ikinci maçına çıkacak. Türkiye deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlı ekip, ilk Ulusal Lig maçında Trabzon’da Rusya’ya 2-1 yenilmişti. Peki İsveç Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Türkiye-İsveç maçını canlı veren kanal hangisi? İşte Türkiye İsveç maçında son durum…

İsveç Türkiye maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. İsveç Türkiye maçı Friends Arena’da oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise İspanyol hakem Manzano. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye ile İsveç 11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında 5'i resmi, 5'i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet aldı. Türk Milli Takımı'nın 12 golüne, İsveç 11 golle yanıt verdi. A Milli Futbol Takımı, İsveç ile bu akşam deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçıyla 562. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 294'ü resmi, 267'si özel geride kalan 561 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 240'ı deplasmanda, 241'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 738 gol attı, kalesinde 814 gol gördü. Türkiye A Milli takımımız, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 561 karşılaşmanın 481'ini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.