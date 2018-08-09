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İsveç polisi oyuncak silahlı gencin kolunu kırmış!

İsveç'in Lund kentinde elinde oyuncak silah bulunan 16 yaşındaki otistik Eric Naslunda'nın kolunun, zorla gözaltına alınırken üç yerden kırıldığı ortaya çıktı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:51
İsveç polisi oyuncak silahlı gencin kolunu kırmış!

Aftonbladet'in haberine göre, geçen hafta Down sendromlu 20 yaşındaki bir genci elindeki oyuncak silah nedeniyle vurarak öldüren İsveç polisinin, haziran ayında da 16 yaşındaki otistik Eric Naslunda'yı elindeki oyuncak silahı gerçek sanarak gözaltına almaya çalışırken kolunu üç yerinden kırdığı ortaya çıktı.

Gazeteye konuşan gencin babası Martin Naslunda, polisin, oğlunun kolunu üç yerden kırıldıktan sonra ambulans çağırmaya bile gerek duymadığını belirtti.

AMBULANS ÇAĞIRMAK YERİNE KARAKOLA GÖTÜRMÜŞLER

Oğlunun evin önünde oyuncak silahla daima oynadığını söyleyen Naslunda, ''Herhalde ihbar üzerine polisler oğlumun etrafını sarmış. Oyuncak silahı gerçek sanarak oğluma saldırmışlar. Oğlumun üzerine çullanarak apar topar gözaltına almışlar. Bu arada oğlumun kolu üç yerden kırılmış, ambulans çağırmak yerine polis aracıyla karakola götürmüşler." ifadelerini kullandı.

Olaydan yarım saat sonra polisin kendilerine haber verdiğini kaydeden Naslunda, polisin oğlu hakkında "ruhsatsız silah taşımak", "görev başındaki memuru tehdit etmek" gibi suçlamalarla şikayetçi olduğunu belirterek kendilerinin de görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle polisten şikayetçi olduklarını kaydetti.

Baba Martin Naslunda, her iki soruşturmadan da bir şey çıkmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, geçen hafta polis tarafından vurularak öldürülen 20 yaşındaki Down sendromlu Eric Torell için tören düzenlendi. Torell'in vurulduğu sokağa çiçekler bırakıldı, yüzlerce motosikletçi sokağa kadar konvoy oluşturdu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 14:51
  1. isveç polisi
  2. Eric Naslunda

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