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İsveç Meclis Başkanından Stockholm Camisi'ne taziye ziyareti

Andreas Norlen, ziyaretinde Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 51 kişi için taziyelerini bildirdi

29 Mart 2019 Cuma 01:27
İsveç Meclis Başkanından Stockholm Camisi'ne taziye ziyareti

STOCKHOLM (AA)- İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, Stockholm Camisi'ni ziyaret ederek, Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi.

İsveç'te Yeni Zelanda'da geçen hafta iki camide 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına tepkiler sürüyor.

Norlen ile Eğitim Bakanı Anna Ekström ve Yeni Zelanda'nın Stockholm Büyükelçisi Andrew Jenks, Stockholm Camisi'ni ziyaret ederek, terör saldırısı kurbanları için taziyelerini bildirdi.

Cami yönetimi tarafından kapıda karşılanan heyet adına konuşma yapan Norlen, Yeni Zelanda'daki terör kurbanlarını andıklarını ve Müslüman topluma taziye ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda saldırısından sonra İsveç'in İslam toplumuna yaklaşımından memnunluk duyduklarını söyledi. Norlen ve Ekström'ın Stockholm Camisi'ni ziyaret ederek kendilerine destek vermesini anlamlı olduğunu kaydeden Akan, bu dayanışmanın devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında aralarında Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Mısır vatandaşlarının da olduğu 51 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 01:27
  1. İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlén
  2. Yeni Zelanda

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