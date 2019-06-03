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İsveç Mahkemesi Assange’ı tutuklama talebini reddetti

İsveç’te Uppsala Bölge Mahkemesi, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’a karşı Birleşik Krallık’a iade edilebilmesi amacıyla tutuklama emri çıkarmayı reddetti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:41
İsveç Mahkemesi Assange’ı tutuklama talebini reddetti

İsveç’te Uppsala Bölge Mahkemesi, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’a karşı Birleşik Krallık’a iade edilebilmesi amacıyla tutuklama emri çıkarmayı reddetti.


İsveç’te Uppsala Bölge Mahkemesi WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange hakkında tutuklama emri çıkarmayı reddetti. Hakim, “Şu anda Assange’in tutuklanması orantılı bir önlem değildir. Tutuklama talebinin temel nedeni soruşturmaya devam etmek. Ancak Assange için ilk tutuklama kararı, Ekvador Büyükelçiliği’nde verildi. Şimdi İngiltere’de hapiste” diyerek verdiği kararın gerekçesini açıkladı.


20 Mayıs’ta Assange’ın tutuklanması için dilekçe veren savcı Eva-Marie Persson, soruşturmanın mahkemenin kararına rağmen devam edeceğini söyledi. Presson, “Mahkemenin kararı, soruşturmanın diğer yönlerine odaklanmamı sağlayacak” dedi. Savcı, soruşturmanın İsveç’teki soruşturmalar ile devam edeceğini belirtti. Assange’ı sorgulamak için bir Avrupa soruşturma emri çıkarılacağına söz verdi.


Assange’ın avukatı Per Samuelson ise yerel basına yaptığı açıklamada, "Soruşturmaya yardım etmek için İsveç’e gelmesi muhtemel, çünkü saklayacak hiçbir şeyi yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 20:41
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