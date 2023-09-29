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Dünya İsveç karıştı! Ordu sokağa incek
Dünya

İsveç karıştı! Ordu sokağa incek

Yeniakit Publisher
2023-09-29 03:10:00 -
İsveç karıştı! Ordu sokağa incek

İsveç'in Başkenti Stockholm'de çeteler arasında savaş çıktı. İki farklı noktada çıkan çatışma bir ev bombalanırken, toplamda 3 kişi öldü. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, orduyu sokağa inmesi için görevlendirdiğini duyurdu.

İsveç'te çeteler arasındaki şiddet olayları tırmanırken, gece boyunca yaşanan iki farklı çatışmada üç kişi öldü. Çarşamba gecesi başkent Stockholm'de bir banliyöde 18 yaşında bir kişi vurularak öldürüldü.

Ordu sokağa inecek

Çete üyeleri, sokakları savaş alanına çevirirken, bir çete üyesinin evinin bombalandığı ve çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı ve en az 5 kişinin öldüğü aktarıldı.

Sokaklarda olaylar kontrol altına alınamazken, bazı bölgelerde silahlı çatışmalar yaşanmaya devam ettiği bildirildi.

Olaylara ilişkin konuşan İsveç Başbakanı, ordunun sokağa ineceğini açıkladı.


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Başbakan Ulf Kristersson televizyonda nadir görülen bir konuşmasında "Çeteleri yakalayacağız ve onları yeneceğiz" sözünü verdi.

Silahlı kuvvetler şefi Micael Byden İsveç gazetesi Dagens Nyheter'e polisin çabalarına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ordunun tam olarak nasıl dahil olabileceği belli değil ancak daha önceki görüşmelerde askerlerin, memurların suçla mücadele için kaynakları serbest bırakmasına izin vermek amacıyla belirli polislik görevlerini üstlenebilecekleri öne sürüldü.

Bir eve bombalı saldırı düzenlendi

Olaydan saatler sonra başkentin güneyindeki Jordbro'da meydana gelen silahlı saldırıda ise bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Perşembe günü yine başkentin batısındaki Uppsala'da meydana gelen patlamada 20'li yaşlarda bir kadın hayatını kaybetti.

Devlet televizyonuna konuşan İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, "Son derece trajik bir gelişme. İnsanların öfke, korku ve üzüntü duyduğunu anlıyorum." ifadesini kullandı.

Biri Türkiye'de yaşayan İsveç-Türkiye (çifte) vatandaşı, diğeri ise eski yardımcısı tarafından yönetilen iki çetenin uyuşturucu ve silahlar için savaştığı belirtiliyor. İsveç medyası, hayatını kaybeden kadının muhtemelen hedefteki kişi olmadığını ve asıl hedefin yandaki ev olduğunu aktardı.

Kamu yayın kuruluşu SVT, ölümcül silahlı saldırılar nedeniyle ülkede eylül ayında 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SVT haberinde, polisin istatistik tutmaya başladığı 2016 yılından bu yana 2023 eylül ayının silahlı saldırılar açısından 'en ölümcül dönem' olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.

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