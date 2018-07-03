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İsveç  İsviçre maçı canlı takip et 2018 Dünya Kupası İsveç İsviçre maç sonucu

Rusya'nın ev sahipliği yaptğı FIFA 2018 Dünya Kupası'nda F Grubunda mücadele eden İsveç ile E Grubunda mücadele eden İsviçre ile bu akşam Saint Petersburg Stadı'nda oynanıyor Karşılaşmanın galibi Kolombiya-İngiltere maçının galibiyle eşleşecek.

03 Temmuz 2018 Salı 18:30
İsveç  İsviçre maçı canlı takip et 2018 Dünya Kupası İsveç İsviçre maç sonucu

Rusya'nın ev sahipliği yaptğı FIFA 2018 Dünya Kupası'nda F Grubunda mücadele eden İsveç ile E Grubunda mücadele eden İsviçre ile bu akşam Saint Petersburg Stadı'nda oynanıyor Karşılaşmanın galibi Kolombiya-İngiltere maçının galibiyle eşleşecek.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek final heyecanı devam ediyor. F Grubunda yer alan İsveç ile E Grubunda yer alan İsviçre Saint Petersburg Stadı'nda kozlarını çeyrek final için paylaşacak. 2018 Dünya Kupası İsveç-İsviçre maçı saat 17.00'de start verdi. İsveç İsviçre maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İsveç 1 0 İsviçre  (ikinci yarı oynanıyor)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek final bileti için İsveç ve İsviçre karşı karşıya geliyor. F grubunu lider tamamlayan İsveç E grubundan ikinci sırada gelen İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. Tur atlayan taraf Kolombiya-İngiltere maçının galibiyle eşleşecek. İsveç turu atlayacak gibi. Zira İsveç 67. dakikada Forsberg'in attığı golle İsviçre karşısında 1-0 öne geçti.

 İsveç Kadro

Kaleci: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Robin Olsen (Kopenhag)

Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander, Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City)

Orta saha: Viktor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg (Leipzig), Oscar Hiljemark (Genoa), Sebastian Larsson (Hull City), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders)

Forvet: Marcus Berg (El-Ayn), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse)

İsviçre kadrosu

Kaleci: Roman Bürki (Borussia Dortmund), Marwin Hitz (Augsburg), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

 Savunma: Johan Djourou (Hamburg), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Timm Klose (Norwich City), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), Francois Moubandje (Toulouse), Fabian Schar (Hoffenheim)

 Orta saha: Valon Behrami (Watford), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandez (Rennes), Fabian Frei (Mainz 05), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Renato Steffen, Luca Zuffi (Basel), Granit Xhaka (Arsenal)

 Forvet: Eren Derdiyok (Galatasaray), Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen), Breel Embolo (Schalke 04), Haris Seferovic (Eintracht Frankfurt), Valentin Stocker (Hertha Berlin)

İSVİÇRE'NİN KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

İsviçre-Portekiz: 2-0

Macaristan-İsviçre: 2-3

Andorra-İsviçre: 1-2

İsviçre-Faroe Adaları: 2-0

İsviçre-Letonya: 1-0

Faroe Adaları-İsviçre: 0-2

İsviçre-Andorra: 3-0

Letonya-İsviçre: 0-3

İsviçre-Macaristan: 5-2

Portekiz-İsviçre: 2-0

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:30
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