İsveç hükümetinden yaşlıları koruyamama itirafı

Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, "Yaşlı vatandaşlarımızı korumayı başaramadık. Bu gerçekten çok vahim ve tüm toplum genelinde büyük bir başarısızlık. Salgınla mücadelemiz henüz sona ermedi. Hatalarımızdan dersler çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda İsveç medyasında bakımevi personelinin yeterli koruyucu ekipmana sahip olmadığına dönük iddialar ileri sürülmüştü.

Salgının görülmesinin hemen ardından hükümet 70 yaş üstü kişilerin salgından korunmasının en büyük öncelik olduğunu açıklamıştı. Fakat 28 Nisan'dan beri Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ını 70 yaş üstü kişiler oluşturdu. Bu kişilerin yarısı bakımevlerinde hayatlarını idame ettirirken, dörtte biri ise evlerinden sağlık yardımı alıyordu.

İsveç'te son durum