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İsveç halkı pazar günü seçime gidiyor

İsveç halkı genel ve yerel seçim için 9 Eylül Pazar günü seçime gidiyor.

07 Eylül 2018 Cuma 14:17
İsveç halkı pazar günü seçime gidiyor

Nüfusu 10 milyonu bulan İsveç'te 7,5 milyon seçmen, gelecek dört yıl ülkeyi yönetecek hükümeti seçmek ve belediye başkanları ile il genel meclisini belirlemek için oy kullanacak.

İsveç genelinde halihazırda mecliste temsil edilen sekiz siyasi parti bulunuyor.

Ülkede 14 Eylül 2014'te yapılan ve katılımın yüzde 84 olduğu son genel seçimde Sosyal Demokrat Parti yüzde 31,1'lik oy oranı ile birinci parti olmuştu. 8 yıl iktidarda kalan muhafazakar Moderat Partisi de yüzde 23,2 ile ikinci sırada yer almıştı. Bu sonuçlardan sonra Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi, azınlık sol hükümet kurarak 4 yıl bu görevi yürüttü.

İsveç basınında genel seçim öncesi yapılan yorumlarda, sol blokun yine seçimin kazananı olacağı ancak toplam oylarının yüzde 41 düzeyinde kalması beklendiğinden hükümet kurmasının daha zorlaşacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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