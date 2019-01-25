"İsveç Anlaşması başarısızlığa sürükleniyor"

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanlığı, Husiler ile İsveç'in başkenti Stockholm'de varılan anlaşmanın başarısızlığa sürüklendiği uyarısında bulundu.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü Abdullah el-Uleymi, İsveç Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uleymi, anlaşmanın imzalanmasının üzerinden 37 gün, bu çerçevede oluşturulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin Başkanı Hollandalı General Patrick Cammaert'in Yemen'e ulaşmasının üzerinden de 32 gün geçmesine rağmen hiçbir ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Müdür Uleymi, "Şu ana kadar anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili bir mekanizma yok. Husiler anlaşmaları engelliyor hükümet ise sorumlu iş yapıyor. Engellemeyi ortaya koyan raporlar yok." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) anlaşmanın hayata geçirilmesindeki rolünün zayıf olduğunu ifade eden Uleymi, uygulamadaki gecikme ve BM'nin engelleyenleri tanımlama konusunda net tavır almaması nedeniyle anlaşmanın başarısızlığa sürüklendiğini kaydetti.

- İsveç Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.

Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

Esir ve tutuklu takası anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere kurulan komite ise 16-18 Ocak'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da toplandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinden yapılan açıklamada, Amman'daki görüşmelerde takas anlaşmasının uygulanmasına ilişkin olumlu, yapıcı ve açık tartışmalar yapıldığı kaydedildi.