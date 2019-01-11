Isuzu Novociti Life Avrupa’daki Demo Turu'nu tamamladı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, yurt dışı tanıtımları kapsamında 2018 Avrupa Demo Turu'nu başarıyla tamamladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye’deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye’de yollara çıkmadan iki farklı ödül alan Isuzu Novociti Life, 2018 yılı üretimlerinin tamamının satışını gerçekleştirerek büyük bir başarı göstermişti. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gören ve midibüste ihracat şampiyonu olan Isuzu markası, Novociti Life aracı ile yurt dışı pazarlarda daha yoğun tanıtım için Avrupa Demo Turu düzenledi.





6 Eylül'de başlayan Avrupa Demo Tur 2018 kapsamında Yeni Novociti Life midibüsler, gidilen ülkelerin belediyelerine ve toplu taşıma şirketlerine test ettirildi. Bu sayede üstün teknolojilerini, yol tutuşlarını, performansını, güvenliğini ve konforunu yakından deneyimleme fırsatı sundu.

Anadolu Isuzu, Demo Tur 2018 kapsamında Novociti Life araçlarının tanıtımına Romanya ile başladı, Bulgaristan üzerinden devam ederek sırasıyla Danimarka, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Slovakya, Çekya, İspanya, Almanya, İsviçre, Rusya, Fransa, İtalya ve Gürcistan gibi ülkeleri ziyaret ederek turu başarıyla tamamladı.







- Konforlu ve alçak tabanlı midibüs, Isuzu Novociti Life





Açıklamada verilen bilgilere göre, Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.



Anadolu Isuzu’nun otobüs ürün grubunda bulunan 9,5 m. uzunluğundaki Citibus modeli ile 7,5 metre uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 m. uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çekiyor. Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 Nm tork üretiyor.

FPT’nin egzoz gazı geri çevirimi EGR sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Novociti Life hem yurt içinde hem de yurt dışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.



Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life’ın insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyor.







- Akıllı tasarım ile servis ve bakım kolaylığı





Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu.

Motor ve yürüyen aksamın arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken araç arkasındaki kapak tasarımı da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Novociti Life’ın motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.