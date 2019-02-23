TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstiyorlar ki Türkiye'ye tek bir çivi çakmayalım. İstiyorlar ki Türkiye ilerlemesin. İstiyorlar ki Türkiye büyümesin. İstiyorlar ki insanlarımızın umudu yarına ulaşmasın. Bakın kimlerle birliktelik yapıyorlar. Elimizde öyle belgeler, öyle raporlar var ki HDP ile oturmuşlar kucak kucağa Türkiye'nin yarınlarının karanlık olması planlarını yapıyorlar." dedi.

Hayrat ilçe merkezinde parti otobüsü üzerinden halka hitap eden Bakan Soylu, terörle mücadele çalışmalarına değindi. "Bugün bir taraftan Doğu ve Güneydoğu'da onların belediyelerden almış olduğu ve sömürdükleri, vatandaşa hizmet yerine PKK'ya aktardıkları o kaynakların tamamını kestik." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Haraçların tamamını kestik, uyuşturucu ticaretinin önemli bir bölümüne sekte vurduk. Kaçakçılık, organize suç. Geçen gün Bakan Hanım açıkladı. Sigara kaçakçılığından bile milyarlarca lira para kazanıyorlardı. Yüzde 21,5 kaçak sigara vardı Türkiye'de. Şu anda yüzde 5,5 düştü, daha da düşüreceğiz. Nefes aldırmıyoruz onlara ama bu sizin siyasi iradenizle oluyor."

Soylu, Cumhur İttifakı'na işaret ederek "Biz niye Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı oluşturduk. Hayrat Belediyesini kazanalım diye mi? Of Belediyesini kazanalım diye mi? Ankara Belediyesini kazanalım diye mi? İstanbul Belediyesini kazanalım diye mi? Hayratlılar, siz benden çok daha iyi biliyorsunuz 6 yıldır, 7 yıldır yapmadıkları kalmadı." diye konuştu.

Türkiye'nin hedefleri olduğuna vurgu yapan Soylu, şunları söyledi:

"İstiyorlar ki Türkiye'ye tek bir çivi çakmayalım. İstiyorlar ki Türkiye ilerlemesin. İstiyorlar ki Türkiye büyümesin. İstiyorlar ki insanlarımızın umudu yarına ulaşmasın. Bakın kimlerle birliktelik yapıyorlar. Elimizde öyle belgeler, öyle raporlar var ki HDP ile oturmuşlar kucak kucağa Türkiye'nin yarınlarının karanlık olması planlarını yapıyorlar. Bunlara müsaade etme Hayrat."

- "Bütün Müslüman coğrafyasını hareket edemez hale getirmek istiyorlar"

Soylu, göç meselesiyle alakalı Sudan, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelere yaptığı ziyaretleri de anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sudan'da yetim evlerinde ay yıldızlı bayrak var, Yemen'de yetim evlerinde ay yıldızlı bayrak var, neredeyse Orta Doğu'dan ta Orta Asya'ya kadar, Balkanlara kadar bütün Müslüman coğrafyasını hareket edemez hale getirmek istiyorlar. Attıkları adımları, yaptıkları işleri hep birlikte görüyoruz. Neymiş, Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklar. Oradan da Afrin'e uzatacaklar. Böyle bir koridor oluşturacaklar, Türkiye'nin Orta Doğu ile bağını kesecekler. Bunu yaparlar biliyor musunuz eğer Türkiye direnmese, Türkiye mücadele etmese bizi tarihimizden, kültürümüzden, ticaret yollarımızdan, kültürel yollarımızdan, siyasal haritalarımızın tamamından uzaklaştırırlar. Eğer Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasa 17 yıldır dünyanın ne halde olduğu, aynı zamanda kimin hangi meseleyi yapma kabiliyeti olduğunu bilen birisi olmasa bizim bütün bağlarımızı keserler. Ne oldu, kurabildiler mi? Irak, İran üçümüz bir araya geldik hem de en limoni zamanımızda Amerika ne kadar desteklerse desteklesin beceremediler, beceremezler, beceremeyeceklerdir. Türkiye eski Türkiye değildir."

Soylu, milletin gücüne ve kuvvetine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu memleket bu terörden yorulmadı mı? Bütün bunlarda çok ciddi kararlı adımlar attık. Artık bunun bitmesi lazım gelmiyor mu? Hala onları savunanlara meydanlarda prim mi sağlayalım? Neymiş bir araya geleceklermiş de ben onlara milletvekili demiyorum biliyorsunuz, onlar milletin vekili olamazlar, onlar Kandil'in vekili, onlar PKK'nın vekili, onlar bir terör örgütünün vekili. Milletin asil vekili değil. Milletin vekili olarak söylemek ayıptır, günahtır ve yazıktır, bunu çok net söylüyorum. Utanmazlığa bakar mısınız? Yüksekova'da havalimanı yapıyor Tayyip Erdoğan, 507 kez havalimanına saldırı yapıyorlar. 8 evladımız şehit oluyor, bu utanmazlar o havalimanının VIP'ini kullanarak başka illere, Ankara'ya, İstanbul'a gidiyorlar. Peki o gün neredeydiniz? PKK terör örgütüne 'Bunları ne için yapıyorsunuz?' diye sorabilme kabiliyetiniz var mı? Ama son zamanları geldi."

- "Bizim boynumuzu Pensilvanya'nın önünde eğik bırakmayın"

Soylu, aynısını FETÖ ile mücadelede yaptıklarını aktararak "Kandil'in önünde bizim boynumuzu ne olursunuz 31 Mart gecesi eğik bırakmayın. Bizim boynumuzu eğik bırakmayın ve bizim boynumuzu aynı zamanda Pensilvanya'nın önünde eğik bırakmayın." dedi.

Kendisine sert konuştuğu için kızanlar olduğuna dikkati çeken Soylu, "Ne diyeyim yani? Polisimize, 'Okulların önünde uyuşturucu satanların ayaklarını kırın.' derken yanlış mı söyledim? Bakın 2017 yılında uyuşturucuya bağlı ölümlerden 941 kişi kişi ölüyordu, şimdi Aralık ayı hariç 491'e düştü. Türkiye'nin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Hiç merak etmeyin, 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık." diye konuştu.

Soylu, 8 bin bekçi alacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Hayrat'a da bekçiyi vereceğiz inşallah. Tayyip Erdoğan diyor ki 'Benim vatandaşım uyurken kulağında bekçinin düdüğünü duyacak, rahat uyuyacak. Ankara'da hırsızlık günde 31 kişiden 10 kişiye düştü. İstanbul'da 78'den 57'ye düştü. Şimdi dün başladılar, yeminleri bitti, 10 bin 200 bekçi başlayacak. Mart başında 8 bin bekçi daha alacağız. Şimdi polis de alıyoruz. Hiç merak etmeyin, FETÖ'nün Türkiye'ye getirmek istediği durumdan Türkiye'yi alimallah sizin iradenizle desteğinizle çıkarttık, çıkarmaya da devam edeceğiz. Önümüzde o 4,5 yılda daha güçlü adımlar atabilmemizi temin edebilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var."

Soylu, konuşmasında, Trabzon'daki yatırımlara da değindi.

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