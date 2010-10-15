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İstismarı bırak!

Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı emekli zammını "yetersiz" bulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, SSK Genel Müdürü iken emeklilere yapılan zamları "Çok fazla. Kurum zarar ediyor" diye eleştirmesi samimiyet ve istismar tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
İstismarı bırak!

"POPÜLİZM YAPMA"

Yeni Akit’e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, hükümetin emeklilere verdiği zammı yetersiz bulan Kılıçdaroğlu’nu popülizm yapmakla suçladı. CHP’de klasik muhalefet anlayışının sürdüğünü belirten Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun vaatlerinin sınırını çizmesi gerekir. Maalesef iktidarı hayal edemeyen kişi veya siyasi partiler, popülizm yapmayı alışkanlık haline getirmektedir. Görevde iken gerçekleri görenler, muhalefette gerçekleri çarpıtmayı marifet sayıyor" dedi. SKK’nın 1990’lı yıllarda popülizm uğruna açık vermeye başladığını kaydeden Elitaş, "Bu dönemde SSK büyük açıklar vermiş ve bu açıklar merkezi bütçeden finanse edilmek zorunda kalınmıştır. Eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Biz, popülizm yapmadan, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeden, elimizdeki imkanları zorlayarak en iyi rakamları vermeye çalıştık" diye konuştu. Emekli-Bir- Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş ise CHP’lileri samimi olmaya davet etti. Odabaş, "Sayın Kılıçdaroğlu, emeklileri hep yük olarak görmüştü. Bu konuda samimi değil. CHP emeklilerin sorunlarını istismar etmeyi bırakmalı. Kılıçdaroğlu’nun samimiyetine inanmıyoruz. Bize halen randevu vermedi. Emeklileri düşünen bir siyaset adamı, emeklilere randevu vermez mi? CHP her zamanki gibi halktan bahsederek onların yanındaymış gibi izlenim vererek halkı sömürmeye çalışıyor." Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ise, yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek, "Emeklinin beklentisi yıllardır sürüncemede bırakılan İntibak sorunumuzun çözülmesi, promosyon beklentimizin karşılanması. Ancak bu sorun siyaset malzemesi yapılmamalıdır. İktidarda başka muhalefette başka şeyler söyleyerek kimse emeklileri istismar etmeye kalkışmamalıdır” dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:51
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