"İstismara yönelik bir ifade"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Anıtkabir ziyaretinde Anıtkabir Defteri'ne attığı imzada istismara yönelik bir ifade ortaya çıktığını söyledi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili mevzuata aykırı durumlar, birtakım usulsüzlükler tespit edildiğini, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarıyla YSK'ye bildirilen oylar arasında ciddi farklar görüldüğünü aktaran Çelik, bunların düzeltilmesi için girişimlerini sürdüreceklerini, vatandaşın oyuna duydukları saygı gereği bu noktada güçlü şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Çeşitli seçim kurullarının geçersiz oyların yeniden sayılması için kararlar verdiğini belirten Çelik, "Dolayısıyla hiçbir anormallik olmayan, vatandaşlarımızın gayet müsterih olması gereken bir süreç yürütülmektedir. Buradaki sonuçları da diyoruz ki herkes elindeki tutanaklara, sonuçlara baksın. Kurullardan çıkan sonuçlara da baksın. Bunlar sonucunda görüyorsunuz gayet rahat ve açık bir süreç yürüyor. Bizim oylarımızın arttığı yerler olduğu gibi zaman zaman CHP'nin oylarının arttığı yerler de oluyor. Sonuçta o gün sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren vatandaşımız kazanmış oluyor." diye konuştu.

Bu sürecin bir husumet, kavga süreci olarak değil hakkın ve adaletin tecelli etmesi süreci olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Biz tabii ki karşımızdaki ittifakı oluşturan partilerin yönetimlerini yanlış siyasetleri, Türkiye'ye verdikleri zarar yüzünden eleştiriyoruz ama tabandaki bütün vatandaşlarımız bundan muaftır. Partilerimiz ne olursa olsun hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir, aidiyetlerimiz ne olursa olsun bütün milletimizin iradesine saygı gösteriyoruz. Biz kendi partimize verilen oyların peşinde olduğumuz gibi, bunları ısrarla ve kararlı şekilde takip ettiğimiz gibi bu hukuki ve objektif bir süreç olduğu için farklı partilere oy vermiş vatandaşlarımızın iradesi de bu şekilde tecelli etmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her sorumlu siyasetçinin bu şekilde sonuç beklemesi gerekir"

Her sorumlu siyasetçinin bu şekilde sonuç beklemesi gerektiğini ancak sonucu beklemek konusunda bu saygıyı göstermeyen ve birtakım çeşitli manipülasyonlara başvuran bazı yaklaşımlar gördüklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesini bugün CHP adayının Anıtkabir ziyareti sırasında gördük. Her vatandaşımızın ve siyasi şahsiyetin Anıtkabir ziyaretinden memnuniyet duyarız. Bu bir devlet geleneğidir. Aynı zamanda da milletimizin teveccüh gösterdiği bir gelenek haline gelmiştir. Anıtkabir ziyareti, özel günlerimizde var olma mücadelemizi hatırladığımız, İstiklal Savaşı'mızın zor günlerinden varlık yokluk mücadelesi vererek zaferle çıktığımız o dönemleri hatırladığımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin kararlı duruşuyla tarih sahnesinden silinmeye çalışıldığımız bir dönemde 'tarih sahnesinde varız ve bundan sonra da var olacağız' şeklindeki irademizi tekrar hatırladığımız Atatürk'ün aziz hatırasına saygının ifade edildiği ziyaretlerdir. CHP adayının ziyaretinde ise buna benzer bir ziyaret yapması neticesinde Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef bu saygıyı zedeleyen ve istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır."

- "YSK kesin kararını vermedi"

YSK'nin kesin kararını vermediğini, itiraz sürecinin devam ettiğini hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Herhangi bir kimseye yetki ya da mazbata verilmemiştir ama buna rağmen CHP adayı oraya gittiğinde imzasını atarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye imzasını atmıştır. Bu tabii ki doğru olmamıştır ve Atatürk'ü ziyaretinin ve Anıtkabir defterinin böylesi bir istismar için kullanılması da son derece saygısız bir davranış olmuştur. Her vatandaşımızın ve her siyasetçinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına saygı gereği Anıtkabir'i ziyaret etmesinden memnuniyet duyarız ama bu ziyaretleri, bu aziz hatıraya saygının ötesine taşırarak biraz evvel bahsettiğim prensiplere, tarihsel döneme saygının ötesine taşırarak bir takım kişisel çıkarlar için kullanmak, doğrusu saygı duyulacak bir tavır değildir ve bir istismardır. Eğer o deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, sıfatını kullanarak imza atarsa doğrusunu söylemek gerekirse son derece saygısızca bir iş yapılmış olur.

Ayrıca bu ziyaret CHP heyeti adına yapılmış bir ziyaretken keşke oraya imza olarak o ifadeleri yazdıktan sonra CHP heyeti diye imza atsalardı. Ama bir şahıs kendisine mazbata verilmeden, itiraz süreci devam ederken, hukuki süreç devam ederken ve kendisi halen aday konumundayken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir imza atması açık bir istismar durumudur. Ayrıca Atatürk'ün aziz hatırasını bekleyen, nöbet tutan Anıtkabir Komutanlığını da kandırmak suretiyle kasten zor duruma düşürmüşlerdir. 90 derece yanlış bir iş olmuştur."

- "Panik atak siyasetine ve bu şekilde istismara gerek yok"

"Bu şekilde bir panik atak siyasetine, bu şekilde bir istismara gerek yoktur. Hukuki süreç devam ederken bu şekilde bir istismarcılığın ortaya çıkmasını kınanacak bir tutum olarak görüyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Telaşa gerek yok. Sürece ve sonuca saygı göstermek gerekir. Millet iradesi tecelli edecek. Görüyoruz daha seçim süreci devam ederken twitter adresindeki profiline bazıları henüz mazbata almadan belli makamlara gelmiş gibi ifadeler koyuyorlar. Twitter adresinize istediğinizi yazabilirsiniz. 140 karakter gibi bir hakkınız var. Bu biraz daha arttı ama Anıtkabir Defteri'ne bu şekilde alelusul Anıtkabir ziyaretini bu şekilde alelusul istismar edemezsiniz. Bu aynı zamanda Yüksek Seçim Kuruluna da saygısızlıktır."

Her vatandaşın Anıtkabir'i ziyaret etmesinden büyük bir memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Çelik, "Bu bir devlet geleneğidir. Bir millet geleneğidir ama bu şekildeki istismarların son bulduğunu zannediyorduk. Bu şekilde bir istismarın ortaya çıkmasından, böylesi saygısız bir tavrın ortaya çıkmasından da büyük bir üzüntü duyduğumuzu, oradaki komutanların bu şekilde zor durumda bırakılmasından büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz." şeklinde konuştu.

- "Herkesi sürece saygılı olmaya davet ediyoruz"

Çelik, şu andaki süreci hukuki prensipler, demokratik geleneklere uygun olarak sakin ve kararlı bir şekilde takip edeceklerinin altını çizerek, "Sonuç olarak demokratik rejimin doğası gereği kazanan milletimiz olacaktır. Sürece saygı göstereceğiz. Süreç akamete uğramayacak kararlı bir şekilde oylarımızın sonuçlara yansıması için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim sürdürdüğümüz bu mücadelede sırasında hukuk çerçevesinde diğer partilerin görevlileri de orada olduğu için başka partilere oy vermiş vatandaşlarımızın oyları da sandığa yansıyacaktır. Netice itibarıyla sürece saygı gösterenler aynı şekilde sonuca da saygı gösterecek." ifadelerini kullandı.

"Sonuç ne çıkarsa çıkarsın milletimizin talimatı budur diyip bunu saygı ile karşılayacağız ama şu anda bu kadar itiraz varken, bu kadar sıkıntılı durum varken hukuka müracaat etmek, hukuki süreci beklemek en doğrusudur." diyen Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkesi sürece saygılı olmaya ve sonucu da saygı ile beklemeye davet ediyoruz. Sonuç YSK tarafından açıklandığında da millet iradesi bu şekilde tecelli etmiştir, İstanbul halkının iradesi bu şekilde tecelli etmiştir, Ankara halkının iradesi bu şekilde tecelli etmiştir, diğer illerde vatandaşlarımızın iradesi bu şekilde tecelli etmiştir diye büyük bir saygı ile karşılayacağız ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kimse bu kara propagandalara, yurt dışında yapılan manipülasyon çabalarına rağmen hiçbir şekilde bunlara kulak asmayacağız. Türkiye'nin bahtı parlaktır, Türkiye'nin bahtı güzeldir, geleceği güzeldir. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacaktır. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

(Bitti)