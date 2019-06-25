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İstismar davası sonrası kadınlar birbirine girdi

Kayseri’de uygunsuz görüntüleri ile tehdit ettiği 19 yaşındaki kıza şantajla tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

25 Haziran 2019 Salı 14:08
İstismar davası sonrası kadınlar birbirine girdi

Kayseri’de uygunsuz görüntüleri ile tehdit ettiği 19 yaşındaki kıza şantajla tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Dava sonrası adliye koridorlarında kadınların da olduğu iki grup birbirine girince polis ve jandarma müdahale etti.


Kayseri’nin Develi ilçesinde Şubat ayında meydana gelen olayda iddiaya göre sevgilisi S.S. ile bir bağ evinde uygunsuz görüntüleri gizlice kaydedilen mağdur A.A.’nın o görüntüleri akrabası İ.A.’nın eline geçti. Şüpheli İ.A. iddiaya göre tehdit ve şantajla mağdur kız A.A.’ya zorla tecavüz etti. Şikayet üzerine yakalanan İ.A. çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ifşa etme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İ.A. (28) ile mağdur A.A. (19) ve avukatlar hazır bulundu. Mağdur kız A.A. mahkemede sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Benim uygunsuz görüntülerim elindeymiş. Babama söylemekle tehdit etti. Daha sonra ıssız bir yere götürerek zorla bana tecavüz etti. Çok yalvardım, ‘ağabey yapma’ dedim ama dinlemedi” diye konuştu. Tutuklu sanık İ.A. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını söyledi.


Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Eylül ayına erteledi. Karar sonrası kadınların olduğu iki grup arasında adliye koridorunda kavga çıktı.


“Hayallerimi mahvettiler”


Polis ve jandarmanın müdahale ettiği kavga sırasında mağdur kız A.A. “Benim hayallerimi yıktılar, gençliğimi mahvettiler. Ben de hayatlarını zindan edeceğim” diyerek ağladı. Mağdur kızı adliye dışında da yakınları sakinleştirmeye çalışırken, grup daha sonra dağıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:08
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