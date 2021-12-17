İstiridye mantarı tarifi
İstiridye mantarı doğada kavak ağaçlarında yetişen son derece faydalı bir besin türüdür.
istiridye mantarı, şeklinin şapka şeklinde olması ve istiridye kabuğuna benzemesi nedeniyle adına istiridye mantarı denilmektedir. İstiridye mantarının üretiminin türkiyede yaygınlaşması sonucunda kırmızı ete rakip olduğu söyleniyor.
İstiridye Mantar Sote tarifi
Malzemeler
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım kilo istiridye mantarı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- 1 yemek kaşığı ince kıyılmış sarımsak
- 1 çay kaşığı kekik
- 1,5 yemek kaşığı limon suyu (taze sıkılmış)
- 3-4 damla elma sirkesi
- 2-3 sap ince kıyılmış maydanoz
Yapılışı
Mantarları yıkayıp resimde görüldüğü şekilde doğrayın. Yıkanan mantarları suyunu alması için mutfak havlusunun üzerine serin. Büyükçe bir teflon tavayı ısıtın ve üzerine zeytinyağını ilave edin. Kısık ateşte ısınan tavaya mantarları bırakın ve her mantarın tavada yer bulmasını sağlayın. (üst üste gelirse suyunu bırakır, içi sulu kalsın istiyoruz) Tavaya bırakılan mantarlar kızarmış görüntüye sahip olana kadar çevirmememiz gerekiyor, bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafın da kızarmasını sağlayın. Mantarları sık sık çevirmeyin yoksa suyunu bırakır ve kuru bir mantar sote olur. Gerekirse 1-2 kaşık daha yağ ilave edebilirsiniz. Eğer mantar sotelenirken sulu kalmışsa bir kağıt havlunun üzerine alınıp, suyu çektirilebilir. Bütün mantarlar aynı anda tavaya sığmayacaktır. Pişmiş olanları tabağa alıp üzerini alüminyum folyo ile kapatın. (soğumaması için) Ben 4 turda pişirdim. Tüm mantarlar pişince (Pişirme mantarlar iyice kahverengi renk alana kadar sürmeli), tabağa aldıklarınızı da tavaya alın. Mantarların üzerine tereyağını ilave edip, sırasıyla tuz, karabiber ve sarımsakları da ilave edin. Sarımsaklar renk değiştirdikten sonra; kekik, limon suyu ve elma sirkesini de ilave edip, kısık ateşte sirke buharlaşana kadar pişirin. En son maydanozu serpip, karıştırın. Sıcak bir tabağa alıp, sıcakken servis yapın.