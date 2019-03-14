İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Hande İkitimur, nefes darlığının, hastaların solunum sistemi hastalıkları ile ilgili olarak hekimlerine söyledikleri öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısı gibi yakınmalardan biri olduğunu belirterek, "Kişinin egzersiz kapasitesi nefes darlığının derecesini yansıtmaktadır. İstirahatte olan nefes darlığı, en ağır nefes darlığıdır." ifadesini kullandı.

İkitimur, yaptığı yazılı açıklamada, nefes darlığının birçok hastalığın tanınmasında önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Nefes darlığının, hastaların solunum sistemi hastalıkları ile ilgili olarak hekimlerine söyledikleri öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısı gibi yakınmalardan biri olduğuna işaret eden İkitimur, "Nefes darlığı, sadece solunum sisteminin bir yakınması değildir. Ayrıca, kalp ile ilgili hastalıklar, kansızlık gibi kan hastalıkları, kas güçsüzlüğü ile seyreden nörolojik hastalıklarda da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Soluk alıp vermemiz, yani solunum olayı beyin sapı tarafından düzenlenen istem dışı yaptığımız bir olaydır. Kişinin nefes alıp verdiğini fark etmesi, 'nefes darlığı' veya 'dispne' olarak ifade edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Nefes darlığının açığa çıkma şekli ve ne kadar süredir devam ettiğini bilmenin acil tedavi gerektirecek birçok hastalığın tanınmasında önemli bir faktör olduğunu vurgulayan İkitimur, şunları kaydetti:

"Örneğin, ani gelişen nefes darlığına eşlik eden hırıltılı solunum astım ve kalp yetersizliğinin belirtisi olabilir. Çok hızlı gelişen nefes darlığı ve göğüs ağrısı durumunda yabancı cismin soluk borusuna kaçabileceği ya da kişinin kalp krizi geçirebildiğini bizlere haber vermektedir.Yavaş ilerleyen nefes darlığı daha çok solunum sistemi hastalıklarında gördüğümüz bir durumdur. Nefes darlığı, en çok astım ve bronşit hastalıklarında gördüğümüz yakınmalardandır. Astım, ataklarla seyreden bir hastalıktır. Dolayısıyla nefes darlığı, sürekli olmaz ve genellikle tetik çeken faktörlerle karşılaşma sonrası ortaya çıkar. Sigara, enfeksiyonlar, alerjenler, reflü, stres gibi tetikleyici faktörler sonrası nefes darlığı ortaya çıkar ve sabaha karşı artan öksürük ve hırıltılı solunumun eşlik etmesiyle devam eder."





- "Egzersiz kapasitesi nefes darlığının derecesini yansıtır"





Hande İkitimur, KOAH'ın, sigara içiminin tetiklediği orta yaşlarda başlayan ve artarak ilerleyen bir hastalık olduğuna işaret ederek, "KOAH'ın temel semptomu nefes darlığı olup öksürük ve balgam çıkarma da eşlik etmektedir. Hastalar nefes darlığı nedeni olarak sigara içimi, yaşlılık ve az hareket etme gibi nedenleri öne sürdükleri için hastalık tanısı zor konulmaktadır." ifadelerini kullandı.

İkitimur, uyku apne hastalığında da nefes darlığının önemli bir yakınma olduğunu, gece horlama ve gece uykuda nefes durmasının da bu duruma eşlik ettiğini belirtti.

Kişinin egzersiz kapasitesinin nefes darlığının derecesini yansıttığını aktaran İkitimur, istirahatte olan nefes darlığının, en ağır nefes darlığı olduğunu kaydetti.

İkitimur, hastanın nefes darlığı yakınmasını anlatırken, konuşması ve vücut pozisyonunun da nefes darlığının derecesi hakkında bilgi vereceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cümlelerini tamamlayamayan ve kelimeler ile kesik kesik, yavaş yavaş konuşan ve muayene sırasında sırtüstü sedyeye yatamayan, oturma ihtiyacı duyan birinde nefes darlığının ciddi olduğu düşünülmelidir. Nefes darlığı, solunum sistemi hastalıkları gibi birçok hastalıkta da görülmektedir. Özellikle kalp hastalıklarının önemli yakınmalarındandır. Bu nedenle hastaya kalp hastalığı olup olmadığı mutlaka sorulmalıdır. Nefes darlığı; kansızlık, tiroit bezi hastalıkları, kas hastalıkları gibi birçok hastalık için de haberci bir yakınmadır. Obezite, yani şişmanlık da önemli nefes darlığı nedenlerindendir. Hastalar özellikle günlük faaliyetlerini sürdürürken gelişen ve giderek artış gösteren nefes darlığı yakınması nedeni ile hekime başvurmaktadır."



