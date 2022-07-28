İstinye Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Erkan İbiş atandı. Peki İstinye Üniversitesi rektörü Erkan İbiş kimdir? Erkan İbiş hayatı ve biyografisi!

Erkan İbiş kimdir, nereli?

Erkan İbiş, 30 Mart 1958 tarihinde Trabzon'da doğdu. Tıp doktoru, nükleer tıp uzmanı, akademisyen, eski Ankara Üniversitesi rektörü. Erkan İbiş 1958'de Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zorunlu hizmet yaptı. 1985 yılında Nükleer Tıp dalında araştırma görevlisi olarak Ankara Üniversitesi'nde 1989 yılında Uzman, 1991'de doçent ve 1997'de profesör oldu. 6 Ağustos 2012'de Ankara Üniversitesi rektörü olmuş ve bu görevi 14 Ağustos 2020 tarihine kadar sürdürmüştür. 28 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete kararıyla İstinye Üniversitesine rektör olarak atanmıştır. Evli olup iki çocuk babasıdır.

Erkan İbiş hangi görevlerde bulundu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (1994‐1996)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi (1996‐2000)

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (1998‐1999)

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2000‐2005)

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı (2003‐2005, 2011‐)

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü (2012-2020)