İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Zonguldak-Ankara kara yolunun Eceler köyü mevkinde Gürsel Obay'ın (58) kullandığı 67 AH 309 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Obay, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.





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