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İstinat duvarı yan binanın üzerine devrildi

Ankara'nın bir apartmanın istinat duvarının yan binanın üzerine devrilmesi büyük korkuya neden oldu.

29 Aralık 2018 Cumartesi 20:51
İstinat duvarı yan binanın üzerine devrildi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir apartmanın istinat duvarı, yan binanın üzerine devrildi.

Şehit Serdar Sokak'taki bir apartmanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının, kot farkı bulunan yandaki 4 katlı binaya yaslandığı olayda, can kaybı yaşanmadı.

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, devrilen duvarın çevresine güvenlik şeridi çekti.

'Deprem oluyor zannettik'

İstinat duvarı devrilen binanın sakinlerinden Sadık Güneş, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Olay anında evimizde oturuyorduk. Deprem oldu zannettik. Bu beklediğimiz bir riskti aslında. İstinat duvarı mı çöktü diye baktığımda duvarın geldiğini gördüm." diye konuştu.

Apartman sakinlerinden Gürcan Koşar da yetkililerden durumu ciddiye alması gerektiğini belirterek, "Belediyeye daha önce haber verdik ama bugüne kadar önlem alınmadı. Burada yaklaşık 40 hane var. Ciddi bir risk söz konusu. Yetkili makamlardan destek bekliyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 20:51
  1. Ankara
  2. Çankaya Belediyesi
  3. çankaya

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