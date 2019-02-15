İstinat duvarı böyle çöktü Çorum’da toprak kayması sonrası istinat duvarında yaşanan göçük, saniye saniye görüntülendi.

Çorum’da toprak kayması sonrası istinat duvarında yaşanan göçük, saniye saniye görüntülendi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yolu 3. Cadde üzerinde bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvar toprağın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme anında bahçede kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçerken, çöken duvarın yanında bulunan bir iş yerine ait kantarda maddi hasar meydana geldi. Torak kaymasından dolayı bölgedeki bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

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