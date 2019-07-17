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İstinaf Mahkemesi’nden, İBB’nin işgali davasında sanıkların cezasına onama

İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Prof.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
İstinaf Mahkemesi’nden, İBB’nin işgali davasında sanıkların cezasına onama

İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Prof. Dr. İlhan Varank’ın şehit edildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işgali davasında, yerel mahkemenin 40 sanık hakkında verdiği mahkumiyet kararını onadı. Ceza Dairesi, 11 sanık hakkında verilen beraat kararını da yerinde buldu.


Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işgali sırasında aralarında Prof. Dr. İlhan Varank’ın da bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin 52 sanığın yargılandığı dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Mayıs 2018 tarihinde karara bağlanmıştı.


Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ramazan Ertürk, Zeki Demir, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, Ömer Sevim, Fatih Sultan Mehmet Samancı, Sercan Met, Ömer Er, Mehmet Tunç ve Gökay Atilla Bostan’ı “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmıştı. Sanıklar Ramazan Ertürk, Zeki Demir, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, Ömer Sevim, Fatih Sultan Mehmet Samancı, Sercan Met, Ömer Er, 14 kişiyi şehit ettikleri gerekçesiyle “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılırken,182 kişiye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da 2912’şer yıl hapis cezasına mahkum edilmişlerdi.



31 sanığı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, aynı sanıklar hakkında 14 kişiye yönelik “kasten öldürme” suçundan da ayrı ayrı müebbet hapis cezası vermişti.


Sanıklar Fatih Polat, Hakan Atçı, Onur Aslanoğlu, Sefa Karakaşlı, Ömer Faruk Filiz, Muhammed Karakan, Tolga Yağcı, Mehmet Yener, Ahmet Özbekler, Tugay Çetinkaya ve Yahya Durak’ın ise beraatlerine hükmedilmişti.



İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı


Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.



9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi onandı


Ceza Dairesi, 9 sanık hakkında “anayasayı ihlal” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde eksiklik olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti.



Sanıklardan biri yeniden yargılanacak


‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan hakkındaki delillerin yeniden değerlendirilmesi açısından kamu davasının yeniden görülmesine karar veren Daire, dosyanın ayrı bir esasa kaydedilmesine ve duruşma tarihi verilmesine hükmetti.



31 sanığın cezası da onandı


31 sanık er hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan verilen müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunun da esastan reddine karar verildi.


40 sanık hakkında 14 kişiye yönelik “kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını da onayan Daire, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun buldu.


Öte yandan, 11 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı da onandı. 40 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
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