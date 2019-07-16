İstinaf Mahkemesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası kararı

İstinaf Mahkemesi, Fethullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşanan olaylara ilişkin davada kararını açıkladı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 99 sanık hakkında verdiği mahkumiyet kararını onadı. Verilen kararlarda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirten Daire, 44 sanık hakkındaki beraat kararını da yerinde buldu.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana gelen ve 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davaya ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Temmuz 2018 tarihinde kararını açıklamıştı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan’ın aralarında bulunduğu 72 sanığı, “anayasayı ihlal” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. “Anayasayı ihlal” suçuna yardımdan 22 sanığa 17’şer yıl 6’şar ay hapis cezası veren mahkeme, 5 sanığın ise aynı suçtan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Köprüde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’ın hayatını kaybetmesine neden olan 12 sanık, "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan, 15 Temmuz gecesi köprüde işlenen suçların tamamından sorumlu tutularak, toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme43’ü er, biri asteğmen 44 sanığın tüm suçlardan beraatine karar vermişti.

İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı

Dosya, İstinaf Mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire kararında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünün önemli bir aşamasını oluşturan Boğaziçi Köprüsü/15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana gelen olaylar kapsamında, sanıkların Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından, Kuleli Askeri Lisesinden ve Yalova Hava Meydan Komutanlığından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geldiklerini anlattı.

Sanıkların Anadolu - Avrupa istikameti Anadolu ayağında bulunan gişeler kısmından yolu trafiğe kapattıkları belirtilirken darbe teşebbüsünün planlı bir parçasını gerçekleştirmek üzere hareket eden sanıkların geldikleri yol güzergahı üzerinde kendilerine direnen ve uyaran vatandaşları ve bazı kamu görevlilerini darp ettikleri, hürriyetlerini kısıtladıkları, darbeye karşı direnen vatandaşların bir kısmını ateşli silahlarla öldürmeye teşebbüs ettikleri vurgulandı. Vatandaşların bir kısmının sanıklar tarafından şehit edildiği, kamuya ve kişilere ait araçlara zarar verdikleri belirtildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşanan bu olaylar neticesinde 32 sivil vatandaş ile 2 polis memuru olmak üzere toplam 34 vatandaşın şehit olduğu, silahlarla yapılan atışlar ve top atışları nedeniyle birçok vatandaşın yaralandığı anlatıldı.

Yerel mahkemenin kararı yerinde bulundu

İlk derece mahkemesinin mahkumiyet kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi.

Sanıkların cezaları onandı

Tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan’ın da aralarında bulunduğu 99 sanık hakkında verilen cezaları onayan Daire, 44 sanık hakkında verilen beraat kararını da onadı.

Aralarında Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan’ın da bulunduğu 99 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.