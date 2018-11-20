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İstinaf Mahkemesi, Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesi davasının kararına yapılan itirazları esastan reddetti, mahkemenin kararını yerinde buldu.

20 Kasım 2018 Salı 17:28
İstinaf Mahkemesi, Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesi davasının kararına yapılan itirazları esastan reddetti, mahkemenin kararını yerinde buldu.
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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