İstinaf Mahkemesi, Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesi davasının kararına yapılan itirazları esastan reddetti, mahkemenin kararını yerinde buldu.

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20 Kasım 2018 Salı 17:28
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:28
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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