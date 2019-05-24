İstinaf Mahkemesi, Mecidiyeköy’de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazası davasında 9 sanığa verilen 60 bin 800’er lira adli para cezasını ve 16 sanık hakkındaki beraat kararını onadı. İstinaf Mahkemesi, Mecidiyeköy’de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazası davasında 9 sanığa verilen 60 bin 800’er lira adli para cezasını ve 16 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

İstinaf Mahkemesi, Mecidiyeköy’de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazası davasında 9 sanığa verilen 60 bin 800’er lira adli para cezasını ve 16 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

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