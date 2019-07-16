İstinaf Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşanan olaylara ilişkin davada kararını açıkladı. Yerel mahkemenin 99 sanık hakkında verdiği cezaları onayan Ceza Dairesi, 44 s İstinaf Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşanan olaylara ilişkin davada kararını açıkladı.

İstinaf Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşanan olaylara ilişkin davada kararını açıkladı. Yerel mahkemenin 99 sanık hakkında verdiği cezaları onayan Ceza Dairesi, 44 sanık hakkındaki beraat kararını da onadı.

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