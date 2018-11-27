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İstinaf mahkemelerinde karar sayısı 900 bini geçti

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemeleri, bugüne kadar 1 milyon 364 bin dosyadan 925 binini karara bağladı- Böylece istinaf mahkemeleri gelen dosyaların yüzde 67'sini sonuçlandırmış oldu

27 Kasım 2018 Salı 11:14
İstinaf mahkemelerinde karar sayısı 900 bini geçti

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde, şu ana kadar 1 milyon 364 bin dosyadan 925 bini karara bağlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 20 Temmuz 2016'da Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere 7 ilde bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.

Adana ve Bursa bölge adliye mahkemelerinin geçen yıl hizmete alınmasıyla ülke genelindeki istinaf mahkemesi sayısı 9'a çıktı. Bu sayı, 2018'de Sakarya ile Konya bölge adliye mahkemesinin açılışıyla 11'e yükseldi.

İstinaf mahkemelerindeki hukuk ve ceza dairelerine bugüne kadar 1 milyon 364 bin dosya geldi, bunlardan 925 bini karara bağlandı.

Böylece istinaf mahkemeleri, gelen dosyaların yüzde 67'sini sonuçlandırmış oldu.

Dosyaların ortalama görülme süresi ise ceza dairelerinde 113, hukuk dairelerinde 161 gün olarak belirlendi.

- İstinaf sürecinin başlangıcı

Adli yargıda 2004, idari yargıda ise 2014'te istinaf mahkemelerinin kurulması yasalaştı. 20 Temmuz 2016'da bölge adliye ve idare mahkemeleri faaliyete geçirildi.

İstinaf mahkemelerinin hizmet vermesiyle 2 dereceli yargılama dönemi başladı. Söz konusu mahkemelerin kurulmasıyla hak arama yollarının çoğaltılması ve hukuki güvencenin artırılması amaçlandı.

Bölge adliye ve idare mahkemelerinin kurulmasıyla yeniden yargılama yolunun önü açıldı, delillerin de tekrar değerlendirilmesine imkan sağlandı.

Yargıtay ve Danıştayın iş yükünün azaltılması amacıyla kurulan istinaf mahkemelerinin içtihat mahkemesi olması hedeflendi.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:14
  1. bölge adliye mahkemesi
  2. Danıştay
  3. istinaf
  4. karar
  5. YARGITAY

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