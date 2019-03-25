İstinaf, FETÖ'nün İstanbul'daki "ana darbe" davasında cezaları onadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında 14 sanığa verilen hapis cezaları onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 17 Nisan 2018'de karara bağlanan FETÖ'nün İstanbul'daki "ana darbe" davasında 14 sanığa verilen hapis cezalarına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin kararında, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde her hangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi.

Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği cezaların da kanuni bağlamda uygulandığı belirtilen kararda, bu nedenle yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği belirtildi.

Ceza dairesi, tutuklu sanıkların bu hallerinin de devamını kararlaştırdı.

Ceza Dairesinin bu kararıyla, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında tüm sanıklara verilen hapis cezaları onanmış oldu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Abdullah Tayyip Olçok, Erol Olçok, İlhan Varank'ın aralarında bulunduğu 87 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin açılan İstanbul'daki "ana darbe" davasında, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 172 kişi ve kurum da katılan olarak yer alıyordu.

- Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Nisan 2018'de yaptığı karar duruşmasında tutuklu sanıklar Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık'ı "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti.

Tutuklu sanıklardan eski Tuğgeneral Yüksel Durak hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da, eyleminin "görevi kötüye kullanma" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanığa 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık Durak'ı ayrıca "silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan da 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

- Erol Olçok ve oğlunu şehit edenlere 87'şer kez müebbet

Mahkeme heyeti, sanıklar Muzaffer Düzenli, Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Murat Yanık ve Özkan Aydoğdu'ya, Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 87 kişinin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" suçundan da 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Ayrıca, sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli hakkında "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya'yı 43 kişiye yönelik "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve çocuğu kasten öldürme" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 43'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, sanık Sadık Cebeci'yi de İlhan Varank'ın da arasında bulunduğu 14 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıkların bu cezalarında hiçbir indirim uygulamayarak, tutukluluk hallerinin de devamına hükmetmişti.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Kurmay Binbaşı Murat Yanık ve Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'ye ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali", "gece vakti iş yeri dokunulmazlığının ihlali", "hava ve kara ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" ve "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 115 yıl 10'ar ay hapis cezası vermişti.

- Köprüleri ve havalimanını işgal eden sanıklar

Mahkeme heyeti, ayrıca sanıklar eski Kurmay Albay Mehmet Kapan ve Kurmay Yarbay Fatih Karakaya'ya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerini işgal ettikleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı da işgal teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle, "kara ve hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından 12'şer yıl hapis cezası vermişti.

Sanık Kurmay Yarbay Şakir Çınar da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen eylemine yönelik "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargılama giderlerinin de 14 sanıktan ayrı ayrı alınarak hazineye verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, takdir edilen 4 bin 360 liralık vekalet ücretinin 14 sanıktan alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İlhan Varank ve Erol Olçuk'un ailelerinin de aralarında da bulunduğu 72 ayrı kurum ve şehit yakınına verilmesini kararlaştırmıştı.