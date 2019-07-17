İstinaf, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında İBB'nin işgal girişimine ilişkin davada, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 40 sanığa verilen cezayı uygun buldu.

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