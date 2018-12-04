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İstinaf, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen hapis cezalarını onadı.

04 Aralık 2018 Salı 17:50
İstinaf, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen hapis cezalarını onadı.
Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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