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İstinaf, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını karara bağladı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yasaya uygun buldu

16 Temmuz 2019 Salı 11:34
İstinaf, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını karara bağladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin sanıklara verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Temmuz 2018'de karara bağlanan 143 sanıklı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemenin 99 sanık hakkında verdiği çeşitli hapis cezaları ile 44 sanık hakkında verdiği beraat hükümlerine ilişkin yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Daire, hapis cezalarına çarptırılan 99 sanığın tahliye talebini de reddederek, bu sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:34
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  2. FETÖ'nün darbe girişimi

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